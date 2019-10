Com queda dos juros, crescimento virá no ano que vem, diz ex-ministro da Fazenda

O principal driver para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no curto prazo será a baixa taxa de juro, hoje em 5,5% e com espaço para queda, disse nesta terça-feira, 15, o ex-ministro da Fazenda Eduardo Guardia, que neste ano, após seu período de quarentena, assumiu o comando da gestora do BTG Pactual.



"E é a partir da queda das taxas de juros que se cria um ambiente interessante e propício para renda variável", afirmou ele, em coletiva de imprensa. O crescimento virá, prevê ele, a partir do ano que vem.



Com isso, existe oportunidade de valorização de ativos em Bolsa no Brasil. De cara, diz ele, a redução de juros melhora a avaliação das companhias, pois altera o fluxo de caixa trazendo para valor presente. Outro ponto é a melhora do custo da dívida, que também cai conforme o juro está mais baixo.



A valorização dos ativos em bolsa também ocorrerá na esteira da migração de ativos aplicados em renda fixa no País - hoje na casa de R$ 3 trilhões, somando os investidos diretamente e os indiretamente em previdência - para renda variável e outras classes de ativos, na busca por mais rentabilidade.



Dentre os riscos para esse cenário, afirmou, está o ritmo de entrega de reformas e execução, o que pode afetar a manutenção de forma estrutural da baixa taxas de juros.