CAE do Senado adia sabatina com Fábio Kanczuk, indicado ao BC

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), encerrou no início da tarde desta terça-feira, 15, a sessão do dia, sem que ocorresse a sabatina do economista Fábio Kanczuk, indicado para a Diretoria de Política Econômica do Banco Central. A sabatina foi adiada, mas Aziz ainda não indicou para quando.



O adiamento ocorreu por conta da demora, na CAE, para discussão e aprovação do projeto de lei que determina o rateio da chamada cessão onerosa.



Como a aprovação foi demorada, vários senadores solicitaram que a sabatina fosse transferida para outro dia.