Crise atrasa selo que identifica Brasil como bom pagador no mercado

Falta de confiança contribui para saída recorde de R$ 29,4 bilhões de investidores estrangeiros da bolsa de valores neste ano (foto: Luiz Prado/Divulgação %u2013 26/8/18) Brasília – O risco/Brasil está relativamente baixo, pouco acima do nível no qual o país conquistou o grau de investimento, em 2008. Contudo, ainda vai demorar para recuperar o selo perdido em 2015, como admitem integrantes da equipe econômica e especialistas ouvidos pelo Estado de Minas. Nem mesmo a aprovação da reforma da Previdência é garantia de elevação das notas de crédito dadas pelas agências de classificação aos títulos soberanos brasileiros, advertem analistas do mercado financeiro.

Assim, as contas públicas não fecham. Não à toa, a falta de confiança contribui para a saída recorde de R$ 29,4 bilhões de investidores estrangeiros da Bolsa da Valores de São Paulo (B3), no acumulado no ano até o último dia 10, novo recorde histórico da série, iniciada em 1996. Esse valor, inclusive, supera os R$ 24,6 bilhões registrados em 2008, no auge da crise financeira global.

“Acredito que as agências ainda vão esperar mais um pouco para elevar a nota de risco do Brasil. Devem aguardar a economia melhorar um pouco, ver se outras medidas que o governo prometeu acontecem”, explica o economista Marcel Balassiano, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). Ele lembra que há vários sinais contrários na economia que não estão conversando. “A reforma da Previdência, que era a grande questão fiscal, pode ser aprovada, mesmo que desidratada. Isso é positivo e, por isso, o risco país está baixo. A nota do país poderia ter voltado a subir, mas a economia ainda está crescendo pouco. O quadro fiscal continua ruim e o cenário externo não está muito favorável”, explica.

O economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, considera necessário que as incertezas internacionais diminuam para que o Brasil recupere o grau de investimento. “Falta crescimento. O mundo tem que se acalmar. Daqui a dois anos, o país recupera o selo de bom pagador, no máximo até 2022”, avalia.

As estimativas do mercado financeiro para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país) deste ano estavam muito otimistas em 2018. Chegaram a ultrapassar 3%, e, agora, estão abaixo de 1%, porque a economia perdeu tração.

“Apenas a crise da Argentina tirou 0,5% do potencial do PIB deste ano. Logo, se não fosse a recessão no país vizinho, o PIB brasileiro poderia crescer 1,5% em vez de 1%”, calcula Balassiano. O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, também considera que a nota de classificação de risco do Brasil não deve ser elevada imediatamente. “Faltam medidas estruturais e o governo não pode ficar de braço cruzado até o Titanic afundar. O iceberg está no horizonte e vamos ver se o capital percebe. Hoje, o PIB está no mesmo patamar de 2010”, alerta.