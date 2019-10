BoE diz que setor financeiro britânico está preparado para Brexit sem acordo

O sistema financeiro do Reino Unido está preparado para lidar com um possível Brexit sem acordo, embora incertezas sobre a saída do país da União Europeia estejam tendo forte impacto na economia britânica de modo geral, afirmou o Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) em relatório publicado nesta quarta-feira.



O Comitê de Política Financeira do BoE, órgão que avalia riscos financeiros, disse que autoridades britânicas elaboraram legislação, permissões temporárias e outros preparativos para "garantir que famílias e empresas sejam capazes de usar serviços existentes e novos de instituições financeiras da UE".



A economia britânica, no entanto, está sob pressão, apontou o comitê. "Incertezas entrincheiradas do Brexit, particularmente em um ambiente de crescimento global mais fraco, continuam a pesar na atividade econômica do Reino Unido."



Segundo o comitê, as dúvidas em torno do Brexit estão "pesando nos investimentos de empresas, nos preços de ativos britânicos e nos fluxos de capital estrangeiro para o Reino Unido".



A data-limite para o Brexit é 31 de outubro, mas Reino Unido e UE ainda não chegaram a um acordo que regule o divórcio entre as partes. O premiê britânico, Boris Johnson, tem insistido que o Brexit será implementado no fim deste mês, "com ou sem acordo".