Endividados têm ajuda para negociar com credor

O Caminhão da Serasa, empresa de consultoria e serviços financeiros, está em Belo Horizonte para atender os consumidores inadimplentes. O projeto itinerante do Serasa Consumidor fica na Praça da Estação até sábado das 8h às 18h. Lá, o consumidor pode consultar um relatório completo da sua situação financeira relativa a dívidas, por meio do CPF. Uma das informações fornecidas é o score, pontuação que indica qual é a probabilidade de que a pessoa honre suas dívidas. Todos os serviços são gratuitos e estão disponíveis também na internet e no app da empresa.





Guilherme Casagrande, gerente da Serasa Consumidor, afirma que o intuito da iniciativa é levar informação financeira para as pessoas. “O primeiro passo para conseguir organizar a vida financeira é entender onde está o problema”, diz. De acordo com o gerente, mais de 926 mil pessoas estão negativadas em BH; no Brasil, esse número chega a 63 milhões.





Outra opção de serviço para quem vai ao caminhão é o Serasa Limpa Nome, uma plataforma para renegociação de dívidas. A empresa atua como intermediária entre o devedor e 29 empresas parceiras, que incluem bancos e operadoras de cartão de crédito. De acordo com Casagrande, os descontos podem chegar a 90%. O cliente já sai com o boleto na mão para pagar. É o caso da auxiliar de cozinha Marcela Maria de Jesus, que busca renegociar uma dívida depois de receber um e-mail da Serasa. “Agora é só pagar e está tudo certo. Ótimo atendimento”, diz.





O objetivo inicial do projeto, criado em 2017, era disponibilizar um serviço que era acessado apenas pela internet.





Porém, segundo Guilherme Casagrande, boa parte dos consumidores preferem ser atendidos pessoalmente, já que muitas propostas de renegociação de dívidas podem consistir em fraudes. “Muitos não se sentem seguros, então eles vêm aqui para ver se a proposta é real”, completa.





O gerente do Serasa acredita que a importância do serviço vai além da quitação de dívidas. Ele ressalta que hoje muitas empresas consultam o histórico financeiro de candidatos em um processo seletivo. “É muito importante esse candidato ter as contas em dia, o que pode garantir uma vaga de emprego”, explica.





A expectativa da Serasa Consumidor é atender 3 mil pessoas na passagem pela cidade, a 36ª campanha em um roteiro de 40 cidades pelo Brasil. É a segunda vez que o caminhão visita a capital, o único município mineiro no trajeto. Na primeira, 2.800 pessoas foram atendidas em cinco dias.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Marta Vieira