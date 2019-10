Porta-voz: No momento se entende que FGTS deva ser gerenciado pela Caixa

O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, afirmou que a presidência avalia que o FGTS deve ser gerenciado e conduzido pela Caixa Econômica Federal. Nesta terça, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu que o Congresso abra um debate sobre o monopólio da gestão dos recursos do fundo. O palco dessa discussão é a Comissão Mista formada para a análise da Medida Provisória 889/19, que trata do saque-aniversário dos recursos do fundo.



O porta-voz lembrou que o Senado e a Câmara dos Deputados têm o direito de analisar a regra em nome da sociedade. Mas que o governo entende que o fundo deva ser gerenciado pela Caixa.



No Facebook, o presidente Bolsonaro já havia se manifestado contrariamente à proposta de mudança. Através da rede social, na segunda-feira, ele disse que, se a proposta fosse aprovada no Congresso, ele a vetaria, para seguir as orientações da Economia.