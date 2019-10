Cemig lança nova empresa de energia solar

Presidente da Cemig, Cledorvino Belini participou do lançamento da empresa (foto: Edesio Ferreira/EM/D. A. Press) Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) lançou na manhã desta segunda-feira a Cemig S!M, novo braço da concessionária que atuará no mercado de geração distribuída, aquele segmento em que o consumidor pode gerar sua própria energia para consumo próprio a partir de fontes renováveis e cogeração, fornecendo o excedente à rede de distribuição, e, com isso, obtendo desconto na conta. A empresa resulta da fusão de outras duas subsidiárias do grupo: a Cemig GD e a Efficientia, esta última responsável pelo desenvolvimento de projetos na área de eficiência energética. ) lançou na manhã desta segunda-feira a, novo braço da concessionária que atuará no mercado de geração distribuída, aquele segmento em que o consumidor pode gerar sua própria energia para consumo próprio a partir de fontes renováveis e cogeração, fornecendo o excedente à rede de distribuição, e, com isso, obtendo desconto na conta. A empresa resulta da fusão de outras duas subsidiárias do grupo: ae a, esta última responsável pelo desenvolvimento de projetos na área de eficiência energética.









Cemig S!M é o novo empreendimento da companhia (foto: Edesio Ferreira/EM/D. A. Press ) Cemig S!M, o cliente pode ser beneficiado com redução de até 18% na tarifa de energia. O presidente da nova instituição, Danilo Gusmão, disse que a geração distribuída de energia ainda é um tema que pede ajustes. Dependendo do contrato assinado com a, o cliente pode ser beneficiado com redução de até. O presidente da nova instituição,, disse que a geração distribuída de energia ainda é um tema que pede ajustes.





“A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) ainda abrirá audiência pública para tratar de questões relacionadas à geração distribuída. Hoje, não há cobrança pelo transporte de energia nos fios da distribuidora e vemos uma evolução dessa cobrança, à medida que a geração para as empresas aumente. Mas, isso não afeta as empresas, pois os custos das placas solares nas ‘fazendas’ tendem a reduzir. Isso equilibra, de certa forma”, comentou o executivo, em evento inaugural promovido pela Cemig na sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





A nova subsidiária da Cemig foi criada em meio a um cenário de possível privatização da companhia, intenção já demonstrada pelo governo desde o início deste ano. O presidente da Cemig, Cledorvino Belini, disse que pensa no crescimento da estatal, independentemente das negociações políticas para a venda da concessionária.





“A Cemig continua buscando eficiência, produtividade, redução de custos. É a base do nosso trabalho. Ao mesmo tempo, buscamos bom atendimento aos clientes. Transformar consumidores em clientes efetivos, e essa nova empresa vem complementar esse trabalho. Com relação às usinas, a esses investimentos, elas já nascem privatizadas. Pois entraremos com minoria (49%), e empresários com o controle da empresa. Esse é o caminho que traçamos para desenvolver a Cemig”, explicou.