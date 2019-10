Damaso: Cadastro Positivo é instrumento que vai começar a proliferar

O diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otavio Damaso, disse que o Cadastro Positivo é um instrumento que vai começar a proliferar daqui para frente. De acordo com o diretor, de 2003 para hoje o Cadastro Positivo mudou porque muitas tecnologias avançaram demais.



"O Big Data hoje é uma realidade, a inteligência artificial é outra e ele Cadastro Positivo vai se acoplar a estas duas coisas", disse Damaso durante participação no Fintech View, evento que a Cantarino Brasileiro e a Fintech Lab realizam nesta terça-feira, em São Paulo.



Damaso lembrou que a batalha pelo Cadastro Positivo percorreu 16 anos e que, finalmente, agora há uma regulamentação para ele. "Não é comum pelo mundo bancos centrais entrarem na questão do Cadastro Positivo. Aqui, o BC teve que entrar dado que perdemos muito tempo e o Congresso questionou sobre quem iria regulamentá-lo. O BC entrou com a regulamentação", disse.