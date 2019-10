Pesquisa mostra que preço de combustíveis em BH pode variar mais de 21%

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Motoristas de Belo Horizonte e região metropolitana devem prestar atenção na hora de. Isso porque pesquisa mostra que o valor dae doaumentaram nos últimos dias. E mais: a depender do posto onde for feito o abastecimento, o preço dospode variar até 21,15%, no caso do etanol, e 14,97% para a gasolina. O levantamento foi feito pelo siteentre os dias 02 e 04 de outubro, e divulgado nesta segunda-feira.





De acordo com os valores verificados, a gasolina comencontrada na capital é comercializada a R$ 4,348 e o maior saiu por R$ 4,999. Além da diferença de preços entre cada estabelecimento, dependendo da regional o consumidor também pode pagar mais. Considerando o valor médio por, a– que tem bairros como Padre Eustáquio, Caiçara e Alípio de Melo -, é a que tem o litro mais em conta, média de R$ 4,47.

No caminho contrário, a Região Centro-Sul – onde está Savassi, Sion e Belvedere -, é a com os preços mais altos. Ficando em R$ 4,60, o preço médio, 13 centavos mais caro o que na Noroeste onde é mais barato. Considerando a região metropolitana, em Betim, o preço médio do litro da gasolina é de R$4.63. Já em Contagem o valor está em R$4.51.



Comparada com a pesquisa feita no final de setembro, om preço da gasolina ficou cerca de R$ 0,05, alta de 1,13%. No mês passado ela estava nas bombas a R$ 4,497 e atualmente sai ao valor de R$ 4,548





Etanol





A pesquisa do Mercado Mineiro também levantou os preços do etanol. Neste caso, o menor valor verificado foi de R$ 2,690 e o mais alto R$ 3,259. Diferença de 21,15%. A Região Centro-Sul mais uma vez ficou com o preço médio mais caro por região. Mas, neste caso, acompanhada da Oeste. Nas duas o combustível tem sido comercializado a R$ 2,89.





O preço mais baixo está na Região Leste, R$ 2,78. Na comparação feita entre os preços médio no dia 20 de setembro de 2019, foi apontando que o preço médio do etanol elevou 1.21%, sendo que o valor médio era de R$2.817 e passou a ser de R$2,851.





De acordo com o diretor-executivo do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, o consumidor deve ficar atento e pesquisar os valores. Ele ainda ressalta que, no caso dos carros com modelo bi combustível, a opção pelo etanol pode render economia. “O consumidor deve optar pelo Etanol, pois além de corresponder a 63% do valor da Gasolina, o etanol é um combustível ecologicamente correto e muito mais barato”.





Por fim, a pesquisa ainda considerou os preços do diesel. Neste caso, o combustível que custava em média R$3.811 subiu para R$3.874, aumento de 1.65%, em 13 dias. O menor preço do litro do ficou em R$3.599 e o maior R$4.149, uma variação entre os postos de 15.28%. Em um mês o litro subiu 4.42%, custava R$3.71 em setembro e passou para R$3.87.