Produção de veículos cresce 10,9% em setembro ante igual mês de 2018, diz Anfavea

A produção de veículos cresceu 10,9% em setembro ante igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 7, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 247,3 mil unidades produzidas no mês passado, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.



O volume, se comparado a agosto, contudo, mostra queda de 8,3%.



No acumulado do ano até setembro, as montadoras fabricaram 2,26 milhões de unidades, alta de 2,9% em relação a igual período do ano passado.



Apesar do aumento da produção no ano, as montadoras seguem demitindo. Foram 215 vagas fechadas em setembro. Nos últimos 12 meses, são 4.542 postos a menos.



No fim de setembro, o setor contava com 127.938 funcionários, baixa de 3,4% em comparação com setembro do ano passado.