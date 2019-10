Fenabrave: segmentos de pesados e extra-pesados impulsionam venda de caminhões

O mercado de caminhões em 2019 tem sido impulsionado principalmente pelos segmentos de pesados e extra-pesados, disse nesta quarta-feira, 2, o vice-presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) para a área de veículos pesados, Sérgio Zonta.



"Os segmentos de pesados e extra-pesados crescem graças ao agronegócio, à construção civil, ao setor de papel e celulose, ao aumento de frotas próprias pelas empresas e pela renovação de frota por parte de transportadoras", explicou o executivo.



Segundo ele, as vendas de caminhões leves começam a se recuperar, impulsionadas pela legislação de mobilidade urbana, segundo a qual caminhões de mais tonelagem não podem fazer entregas durante o dia nas cidades.



A Fenabrave informou nesta quarta que revisou para a cima a sua projeção para o mercado de caminhões. A estimativa passou de alta de 17,6% para 33,8%.



No acumulado do ano até setembro, esse mercado apresenta crescimento de 38,7%, com a venda de 74,7 mil unidades. Se a nova previsão se confirmar, as vendas chegariam a 102,2 mil unidades.