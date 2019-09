Itaú Unibanco anuncia redução nos juros do crédito imobiliário

O Itaú Unibanco anunciou nesta sexta-feira, 27, nova redução nos juros do crédito imobiliário. A taxa mínima passa de 8,1% ao ano mais taxa referencial (TR) para 7,45% ao ano mais TR. O novo patamar de juros começa a valer a partir da próxima terça-feira, dia 01, para as linhas de Sistema Financeiro da Habitação (SFH), Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e Carteira Hipotecária (CH).



O Itaú lidera o ranking da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) entre os bancos privados no País em concessão de crédito imobiliário para pessoas físicas em 2019. A carteira total do banco é de mais de R$ 49 bilhões, dos quais R$ 44 bilhões são de financiamentos para pessoas físicas.



"O mercado imobiliário está crescendo, a compra de um imóvel é uma decisão relevante na vida das pessoas. Queremos participar desse momento. É uma oportunidade de viabilizar sonhos e estabelecer uma relação de longo prazo com nossos clientes. Além, é claro, de contribuir para a retomada do setor", afirma Cristiane Magalhães, diretora do Itaú Unibanco, em nota à imprensa.