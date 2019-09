Tesouro prevê insuficiência de R$ 362 bi para regra de ouro em 2020

O Tesouro Nacional prevê uma insuficiência de R$ 362 bilhões para o cumprimento da regra de ouro em 2020. Segundo o órgão, porém, essa insuficiência pode cair para R$ 159,4 bilhões, com o carregamento de parte da devolução de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - de R$ 40 bilhões - e do superávit financeiro do Banco Central (R$ 162,6 bilhões) deste ano para o próximo.



Apresentado no fim do mês passado o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2020 previa uma insuficiência de R$ 367,031 bilhões para o cumprimento da regra de ouro no próximo ano.



Esse é o valor de despesas previstas na peça orçamentária que estão condicionadas à aprovação de um novo crédito suplementar pelo Congresso Nacional em 2020.