Empresa de laticínios inaugura fábrica em Minas Gerais e já planeja outra unidade no estado

Com acréscimo na produção, portfólio da empresa passará de 80 para 120 produtos (foto: Divulgação/Laticínios Porto Alegre) Laticínios Porto Alegre em Minas Gerais. A nova sede fabril da empresa está instalada na cidade de Antônio Carlos, na Região do Campo das Vertentes, e contou com um aporte de cerca de R$ 100 milhões. Foi inaugurada, na tarde desta quinta-feira, a nova fábrica daem. A nova sede fabril da empresa está instalada na cidade de, na, e contou com um aporte de cerca de









Com o acréscimo na produção, o portfólio da empresa passará de 80 para 120 produtos. O anexo produzirá iogurtes, cream cheese e queijos do tipo cottage e minas frescal.





Atualmente, nas quatro fábricas da Porto Alegre (Ponte Nova, Antônio Carlos e Mutum, em Minas Gerais, e Valença, no Rio de Janeiro), a produção é de 1 milhão de litros de leite por dia. Com a nova sede, anexa à fábrica de Antônio Carlos, estima-se um crescimento de 20% na geração até o fim deste ano.





A Porto Alegre prevê também a instalação de uma fábrica no distrito de Santana dos Patos, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Serão investidos cerca de R$ 60 milhões até 2023, quando a empresa deve entrar em operação. Essa unidade produzirá queijos muçarela, prato, parmesão e soro de leite em pó.



Mais queijo em Minas?





A Vigor é outra empresa com planos de expansão e deve definir em 30 dias se vai desenvolver em Minas ou no Rio de Janeiro. A companhia iniciará a produção de queijos processados fatiados em 2020 e estuda onde fará a nova operação: nas fábricas de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, ou em São Gonçalo do Sapucaí, no Sudoeste de Minas Gerais.