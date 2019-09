Sucesso da indústria de frutas leva Klabin a fazer fábrica de papelão no Nordeste

O sucesso do Nordeste como produtor e exportador de frutas levou a Klabin a decidir instalar uma fábrica de caixas de papelão ondulado em Horizonte (CE). A primeira fase do investimento, já aprovada pelo conselho, tem um valor estimado de R$ 48 milhões.



Nessa primeira fase, a unidade produzirá apenas caixas de papelão ondulado, a partir de papel reciclado que virá de Pernambuco, onde a empresa tem outra fábrica, na cidade de Goiana, e fibras virgens que serão transportadas via cabotagem do Paraná e Santa Catarina.



Segundo Douglas Dalmasi, diretor da empresa, a Klabin também deve transferir a produção das regiões Sul e Sudeste para a nova fábrica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.