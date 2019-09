Petrobras abre Programa de Desligamento Voluntário para segmento corporativo

Além da revisão do posicionamento estratégico e do anúncio de um novo diretor, a Petrobras nesta manhã avisa ao mercado sobre um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV). O grupo envolveido é do segmento corporativo.



"A iniciativa faz parte do esforço contínuo para tornar a empresa mais sustentável, com uma gestão eficiente de pessoal", diz em fato relevante.



Os valores não foram informados.



Este é o terceiro PDV da companhia este ano, depois dos aposentados pelo INSS até junho de 2020 e aos empregados das unidades em processo de desinvestimento. Os três programas preveem as mesmas vantagens legais e indenizações, reforça o comunicado.