Superintendência do Cade aprova aquisição da Toledo pela Estácio Participações

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição de controle entre a Estácio Participações S.A. (YDUQS) e Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda. O despacho pela aprovação do ato está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26.



Segundo informações que constam do parecer do Cade, a operação consiste na aquisição pela YDUQS (por meio de sua subsidiária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.) da totalidade das quotas da Toledo.



"Após a conclusão da Operação, a YDUQS será a controladora unitária indireta da Toledo. Portanto, a Operação consiste em uma aquisição de controle e abrange todas as atividades da Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda", diz o parecer do Cade.



A YDUQS é uma empresa que oferece cursos de graduação, pós-graduação (lato sensu, stricto sensu e cursos de extensão) presencial e a distância e cursos livres no território nacional.



Já a Toledo é uma sociedade empresária limitada que atua no mercado de educação em nível médio regular, superior e pós-graduação (lato sensu, stricto sensu e cursos de extensão).