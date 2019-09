P-50, na Bacia de Campos, foi paralisada após rompimento de amarra, diz Petrobras

A Petrobras informou na noite desta segunda-feira, 23, sobre uma ocorrência com a plataforma P-50, na Bacia de Campos, no campo de Albacora Leste, na noite de domingo, 22, quando houve o rompimento de amarra do sistema de ancoragem. Segundo comunicado, a produção foi preventivamente interrompida naquela ocasião. Por dia, a unidade produz em média 20 mil barris de petróleo.



Há outras 15 amarras para ancoragem da plataforma, que se encontra estável e em segurança, ainda de acordo com a nota da estatal, frisando que não há risco às pessoas ou ao meio ambiente. Trabalham na P-50 178 pessoas embarcadas.



"A Petrobras está tomando todas as medidas necessárias para o reparo do sistema e retomada da produção o mais rapidamente possível", diz a nota.