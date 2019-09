Projeção de câmbio para fim de 2019 passa de R$ 3,90 para R$ 3,95, mostra Focus

Investimento Direto no País soma US$ 9,470 bi em agosto, mostra BC

Investimento Direto no País soma US$ 9,470 bi em agosto, mostra BC

Setor externo tem déficit de US$ 4,274 bilhões em agosto, revela BC

Setor externo tem déficit de US$ 4,274 bilhões em agosto, revela BC

Gasolina sobe em 12 Estados e no DF, diz ANP; valor médio avança 0,16% no País

Gasolina sobe em 12 Estados e no DF, diz ANP; valor médio avança 0,16% no País