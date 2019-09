Após polêmica sobre volta da CPMF, governo anuncia novo secretário da Receita Federal

José Barroso Tostes Neto (foto: Wikimedia Commons)

Twitter

O servidor de carreirafoi anunciado pelo Ministério da Economia, nesta sexta-feira, para ocupar o cargo secretário especial da. Ele especialista em Gestão Fiscal e Municipal do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento.Tostes Neto substitui, exonerado na semana passada. Cintra foi exonerado após a apresentação na terça-feira, 10, pelo secretário-adjunto da Receita, Marcelo Silva, da proposta de criação da contribuição sobre pagamentos (CP), com alíquotas de 0,2% e 0,4%, similar àdo passado.A proposta vinha sendo estudada pelo governo, mas ainda não havia sido anunciada, e gerou reação negativa noNa ocasião, o Ministério da Economia informou que Cintra pediudo cargo e informou, por meio de nota, que não há um projeto definalizado. "A equipe econômica trabalha na formulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento", afirma."A proposta somente será divulgada depois do aval do ministroe do presidente da República, Jair Bolsonaro", completa o texto.Na semana passado, o presidente Jconfirmou por meio do Twitter que a tentativa de recriar a CPMF foi decisiva para a demissão do secretário da Receita, Marcos Cintra. O presidente escreveu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, exonerou o secretário por determinação sua. O motivo seriam divergências com relação ao projeto da reforma tributária.