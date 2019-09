Bolsonaro confirma que tentativa de recriar a CPMF derrubou secretário da Receita

(foto: Antonio Cruz/ Agencia Brasil)

confirmou por meio do Twitter que a tentativa de recriar afoi decisiva para a demisão do. O presidente escreveu que o, exonerou o secretário por determinação sua. O motivo seriam divergências com relação ao projeto da

Bolsonaro, que está internado após passar por nova cirurgia, afirmou ainda que a volta da CPMF ou o aumento da carga tributária estão fora da proposta da reforma tributária apresentada pelo governo.