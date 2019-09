Fed deveria ter cortado juros em 50 ponto porcentual nesta semana, diz Bullard

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em St. Louis, James Bullard, defendeu hoje que o Fed deveria ter reduzido seus juros básicos em 0,50 ponto porcentual nesta semana.



Na quarta-feira (18), o BC americano cortou os juros em 0,25 ponto porcentual, para a faixa de 1,75% a 2%, num gesto amplamente esperado pelos mercados.



Em nota divulgada nesta sexta-feira para explicar seu voto dissidente, Bullard disse que um corte maior, de 0,50 ponto, serviria de "seguro contra novas quedas na inflação esperada e para uma economia em desaceleração sujeita a elevado riscos negativos".



Na visão de Bullard, uma redução mais agressiva dos juros também ajudaria a "promover o retorno mais rápido da inflação e das expectativas de inflação" para a meta do Fed, que é de uma taxa de 2%.



Apesar de ter discordado da decisão de reduzir os juros em 0,25 ponto, Bullard disse estar confiante de que o Fed continuará "monitorando os desdobramentos econômicos e respondendo de forma apropriada, de acordo com as circunstâncias econômicas".