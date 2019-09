P-68 ruma para campos de Berbigão e Sururu; Petrobras prevê início no 4º tri

A plataforma P-68 da Petrobras está em direção aos campos de Berbigão e Sururu, no pré-sal da Bacia de Santos, como informa a Petrobras em comunicado. A previsão de início da produção desses campos é no quarto trimestre deste ano. Assim, a P-68 será a quarta plataforma a entrar em operação em 2019, após a P-67, a P-76 e a P-77.



Os dois campos têm como parceiros da Petrobras (operadora, com 42,5%), a Shell (25%), a Total (22,5%) e a Petrogal (10%)



A embarcação, do tipo FPSO, deixou nesta segunda-feira, 16, o Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), em Aracruz (ES), que fez a integração dos módulos e o comissionamento da unidade, cujo casco foi construído no Estaleiro Rio Grande (RS).



A plataforma tem capacidade de processamento de óleo de 150 mil barris/dia; de gás de 6 milhões de m³/dia; e de armazenamento de 1,6 milhão de barris de óleo.