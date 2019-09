Para IBGE, evolução do mercado de trabalho e avanço do crédito puxaram varejo

A melhora gradual do mercado de trabalho e o avanço nas concessões de crédito impulsionaram as vendas do varejo em julho, segundo Isabela Nunes, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



As vendas cresceram 1,0% em relação a junho. Na comparação com julho de 2018, o crescimento foi de 4,3%.



"O mercado de trabalho vem evoluindo gradualmente, com aumento de pessoas ocupadas", lembrou Isabella.



Com mais trabalhadores na ativa, a massa de salários em circulação na economia aumentou. Ao mesmo tempo, a concessão de crédito livre para pessoas físicas cresceu 13,3% em julho ante junho, conforme dados do Banco Central (BC).



"Isso ajuda a explicar principalmente o desempenho dos segmentos de supermercados e artigos de uso pessoal e doméstico", disse Isabella Nunes.



A pesquisadora ressalta que o comércio varejista mostrou recuperação em julho tanto na comparação com o mês anterior quanto em relação a julho do ano anterior. "O mês de julho teve espalhamento maior de crescimento entre as atividades", justificou.



Em relação a julho de 2018, seis das oito atividades do varejo tiveram crescimento em julho deste ano. Os destaques foram Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,9%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (8,1%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (8,5%) e Móveis e eletrodomésticos (7,4%). Os demais aumentos nas vendas ocorreram em Tecidos, vestuário e calçados (6,6%) e Combustíveis e lubrificantes (5,0%).



As perdas ocorreram nos setores de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,2%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-18,5%).



Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, houve avanço de 7,6% no volume vendido em julho ante julho de 2018, a quarta taxa positiva consecutiva. O setor de Veículos, motos, partes e peças teve crescimento de 17,1%, enquanto Material de construção subiu 7,9%.



As vendas de veículos têm mostrado recuperação, alavancando os resultados do varejo ampliado ao longo dos últimos meses. No entanto, o volume vendido para pessoa jurídica cresce mais do que para pessoa física, disse a pesquisadora.



"Essa atividade vem recuperando devido à melhora das condições de financiamento. É uma tentativa de absorver a perda de exportações. De certa forma, o mercado interno vem se ajustando, melhora o financiamento para veículos", explicou Isabella. "As aquisições crescem bem mais entre pessoas jurídicas, já vêm crescendo há bastante tempo. O crescimento de crédito para pessoa física começou a crescer mais recentemente", acrescentou.