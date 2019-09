União quer repassar R$ 9,3 bi em gastos em educação para Estados e municípios

Ação está em linha com a estratégia do ministro da Economia (foto: Estadão Conteúdo)

Diante do aperto orçamentário, o governo federal estuda transferir para ose municípios a gestão do- contribuição social paga por empresas destinada ao financiamento de 12 programas ligados ao ensino básico, que abrangem desde a compra de merenda escolar e de material didático a transporte de alunos e obras em escolas e creches.Com isso, a equipe econômica conseguiria abrir um espaço de R$ 9,3 bilhões no teto de gastos, o mecanismo que proíbe que as despesas obrigatórias cresçam em ritmo superior à inflação. Ao retirar dofederal os pagamentos dos programas do, que são gastos obrigatórios, o governo ganha margem para aumentar as chamadas despesas discricionárias, como o custeio da máquina e investimentos, em 2020.A iniciativa é mais uma na lista do governo de estratégias para reduzir os gastos obrigatórios, que incluem o pagamento de salários e aposentadoria.A vantagem dessa medida é que ela poderia ser feita por um projeto de lei, o que exigiria o apoio da maioria simples nae no- outras mudanças, principalmente as que envolvem os servidores públicos, precisam ser feitas via proposta de emenda à(PEC), que exige o aval de três quintos dos deputados e senadores.A alteração, além de reduzir as despesas obrigatórias e aumentar o espaço do teto de gastos, está em linha com a estratégia do ministro da, batizada de três: desindexar, desvincular e desobrigar. Em resumo, os trêsacabam com a obrigação do governo de gastar em determinadas áreas e de reajustar certas despesas. Na prática, pode significar fim de reajuste obrigatório de salários e aposentadorias, demissão facilitada de servidores e cortes na obrigatoriedade de investir em saúde e educação, por exemplo.A arrecadação dovem de uma contribuição social de 2,5% sobre a folha paga pelas empresas para o financiamento da educação básica. Hoje, compete àfazer a arrecadação. Do total, R$ 40% ficam com a União e 60% come municípios. Em 2018, essa divisão representou R$ 12,8 bilhões para governadores e prefeitos e R$ 9,3 bilhões para aEsses recursos alimentam o(FNDE). Dentro de cada, a distribuição dos recursos para a rede estadual e municipal é feita de maneira uniforme, com base no número de matrículas dos alunos.O dinheiro do salário educação banca 12 programas integralmente ou parcialmente, que teriam que ser assumidos pelos governadores e prefeitos. Estudos do governo federal mostram que a medida aumentaria a eficiência dos recursos ao diminuir o papel intermediário desempenhado pela. Um dos problemas apontados é que, da forma como está a divisão, não há redução nas desigualdades sócio-educacionais entree municípios.O dinheiro donão pode ser utilizado para pagamento de pessoal e não é contabilizado para fins de cumprimento do mínimo constitucional em educação.Para o ex-presidente do, deputado(PROS-MA), a ideia é boa porque os recursos iriam direto para os, dentro da política do ministrode "menose mais".informou que está fazendo um estudo com consulta de especialistas sobre a proposta. Ele admite, no entanto, que a resistência será forte. Os críticos, segundo ele, argumentam que a proposta pode esvaziar programas tradicionais, como o da alimentação e de compra de material didático. As informações são do jornal