BC comunica alteração na forma de acesso ao Sisbacen a partir de 18 de novembro

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 6, por meio do Comunicado nº 34.158, que a partir de 18 de novembro deste ano a forma de acesso ao Sistema de Informações do BC (Sisbacen), devido à modernização da plataforma. De acordo com o BC, as instituições usuárias de serviço de acesso ao Sisbacen devem entrar em contato com o seu provedor com vistas a realizar as alterações técnicas necessárias ao novo cenário.



Já as instituição usuárias do canal de acesso direto ao Sisbacen, por meio de conexão "mainframe-mainframe", devem entrar em contato pelo e-mail diser.deinf@bcb.gov.br para a obtenção dos procedimentos necessários à mudança.



De acordo com a autarquia, as dúvidas podem ser esclarecidas na Central de Atendimento de TI do Banco Central do Brasil, pelo telefone (61) 3414-2156.