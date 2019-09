China vai liberar US$ 126 bilhões para empréstimos com novo corte de compulsório

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vai liberar cerca de 900 bilhões de yuans (US$ 126 bilhões) para novos empréstimos, como parte da redução de compulsórios bancários anunciada nesta sexta-feira.



Mais cedo, o PBoC disse que irá cortar os compulsórios bancários em 0,50 ponto porcentual no próximo dia 16.



Além disso, o BC chinês reduzirá os compulsórios para bancos menores em 1 ponto porcentual. Esse corte ocorrerá em duas etapas, de 0,50 ponto cada, em 15 de outubro e 15 de novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.