China anuncia que vai cortar compulsório bancário em 0,50 ponto no dia 16

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou nesta sexta-feira que vai reduzir os compulsórios bancários em 0,50 ponto porcentual no próximo dia 16.



Para bancos menores, o PBoC cortará o compulsório em 1 ponto porcentual, com o objetivo de impulsionar empréstimos para empresas pequenas e do setor privado. A primeira redução, de 0,50 ponto, será em 15 de outubro e a segunda, do mesmo tamanho, está prevista para 15 de novembro.



Em comunicado, o PboC também reiterou a promessa de continuar implementando uma política monetária "prudente" e manter um nível de liquidez "razoável".