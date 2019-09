MRV estuda comprar fatia de construtora americana da família Menin por US$ 235 mi

A MRV Engenharia estuda investir na empresa da área imobiliária americana AHS Residential. A companhia é controlada pela família Menin e tem como presidente do conselho Rubens Menin, presidente do conselho de administração e controlador da MRV.



Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a negociação está em fase final e deve girar em torno de US$ 235 milhões. A AHS fica na Flórida e foi fundada por Menin em 2012. A AHS tem três projetos em desenvolvimento que somam 650 apartamentos, com a previsão de entrega em 2019, de acordo com informações do site da empresa.



