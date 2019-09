Virgin Atlantic começa a voar em 2020 para o País

Virgin Atlantic vai começar a voar para o Brasil a partir de 2020. O primeiro voo entre o Aeroporto Heathrow, em Londres, e São Paulo, está previsto para o dia 29 de março. As passagens, porém, começarão a ser vendidos na terça-feira, dia 10.



A empresa anunciou que fez um acordo de codeshare (quando duas ou mais companhias aéreas compartilham voos e serviços) com a Gol. Assim, as conexões da empresa britânica para 37 aeroportos do País serão feitas pela companhia da família Constantino. A Virgin e a Gol também pretendem expandir a parceria incluindo voos para Argentina, Chile e Uruguai.



Os voos da Virgin Atlantic utilizarão o Boeing 787-9.



"Temos grande prazer em anunciar nosso acordo codeshare com a Gol. O Brasil é um país rico e diversificado, e essa parceria nos permitirá oferecer aos clientes do nosso mais novo serviço de Londres-Heathrow a São Paulo conexões para 37 destinos em todo o País. Em breve, nossos clientes poderão aproveitar o exclusivo serviço da Virgin Atlantic para o maior país da América do Sul, " comenta Juha Jarvinen, Chief Commercial Officer da Virgin Atlantic.



