Itaú: adesão ao PDV, que tem 7 mil elegíveis, está acima do esperado

O vice-presidente de finanças e risco do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, afirmou que o programa de desligamento voluntário (PDV) do banco teve adesão acima do esperado pela instituição. "Temos um conjunto de cerca de 7 mil funcionários elegíveis e o porcentual de adesão dentro desse universo está acima do esperado", disse ele, em reunião com analistas e investidores, nesta tarde de terça-feira.



Maluhy não abriu, contudo, o número de adesões. O prazo que os funcionários do Itaú Unibanco tinham para se candidatarem ao PDV terminou no último sábado, dia 31 de agosto. Ao final de junho, o banco totalizava 98.446 colaboradores.