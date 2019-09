Trump volta a atacar Fed e cita juros negativos da Alemanha e outros países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar hoje o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), ao destacar que a Alemanha "e muitos outros países" têm taxas de juros negativas.



"Eles são pagos para emprestar dinheiro", disse Trump em sua conta oficial no Twitter, referindo-se a nações com juros negativos. "E nosso Federal Reserve não age!", acrescentou.



Trump também citou no tuíte "concorrentes" dos EUA com moedas fracas.



Nas últimas semanas, Trump vem pressionando o Fed a cortar juros de forma mais agressiva. Em julho, o Fed reduziu seus juros básicos em 0,25 ponto porcentual, no primeiro corte das taxas em uma década.