Cade aprova compra pela Galp de fatia da Petrobras Biocombustível na BBB

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Galp Bioenergy, de ações representativas de 50% do capital social da Belem Bioenergia Brasil (BBB), atualmente detidas pela Petrobras Biocombustível. A decisão consta de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).



Segundo o parecer do negócio, a Galp já detém 50% do capital social da BBB e exerce controle compartilhado da empresa juntamente com a Petrobras Biocombustível. Após o fechamento da operação, a Galp passará a ser a controladora única da BBB.



A Galp disse ao Cade que a "operação representa uma oportunidade para expandir sua atuação no mercado de óleo de palma e aumentar a produção e distribuição do produto no mercado nacional".



Já a Petrobras argumentou que "a operação representa uma oportunidade para dedicar seus esforços comerciais às suas atividades principais e otimizar seu portfólio de negócios".