IBGE muda metodologia e adia para outubro a divulgação da Pnad sobre renda

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou para outubro a divulgação da edição anual da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) sobre a renda no País.



A divulgação estava prevista inicialmente para julho, mas foi transferida para 16 de outubro, devido a uma mudança na metodologia que permitiu o resgate e tratamento da série histórica desde 2012, afirmou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Renda do IBGE.



Segundo Azeredo, os técnicos do IBGE conversaram com especialistas em renda de todo o País, antes de tomar a decisão de tratar os dados e alterar o início da série histórica, que passou de 2016 para 2012.



A próxima divulgação trará dados sobre o Índice de Gini e renda domiciliar per capita de 2012 a 2018.



"O atraso não tem a ver com falta de pessoas, tem a ver com aperfeiçoamento que foi feito na pesquisa", disse Azeredo. "Eu teria a série quebrada, não ia ter o que aconteceu antes da crise", justificou.