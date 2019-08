Brasil fica em 36º lugar em ranking de PIB com 42 países, diz Austin Rating

A alta de 1,0% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre, em relação ao mesmo trimestre de 2018, deixou o Brasil na 36ª posição num ranking de taxas de crescimento da economia de 42 países, produzida pela agência de classificação de risco Austin Rating.



O crescimento do Brasil ficou à frente do registrado pela Rússia (0,9%), México (0,8%), Hong Kong (0,5%), Alemanha (0,4%), Cingapura (0,1%) e Itália (0,0%).



No topo da lista está a China, com um avanço de 6,2%, seguido pela Índia, 5,6%. Os Estados Unidos ficaram na 18ª posição, com alta de 2,3%.