Com alta de 0,3% no 2º tri, consumo das famílias tem 10 trimestres sem quedas

A alta de 0,3% no consumo das famílias no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2019 formou uma sequência de dez trimestres sem quedas no indicador, nessa base de comparação - houve um trimestre com variação nula na sequência. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazem parte dos números ligados ao Produto Interno Bruto (PIB) do período.



Na comparação com iguais períodos dos anos anteriores, a alta de 1,6% no consumo das famílias ante o segundo trimestre de 2018 foi a nona seguida.



Ainda na ótica da demanda, a queda de 1,0% no consumo do governo no segundo trimestre ante os três primeiros meses de 2019 foi o pior desempenho desde o primeiro trimestre de 2014, quando o recuo foi de 1,2%.



Já a alta de 5,2% da formação bruta de capital fixo (FBCF) no segundo trimestre ante igual período de 2018 foi a sétima seguida nessa base de comparação.