Leilão de PPP de iluminação pública de Porto Alegre tem 8 grupos habilitados

Começa na manhã desta quinta-feira, 29, o Leilão de Parceria Público Privada (PPP) de Iluminação Pública Porto Alegre, na B3, em São Paulo. O certame definirá a empresa vencedora da licitação, que vai gerir todo o parque de iluminação pública de Porto Alegre pelos próximos 20 anos, modernizando em 100% a rede. Oito grupos foram habilitados para a disputa, entre empresas e consórcio.



Vencerá o leilão quem apresentar o maior deságio em relação ao valor máximo de contraprestação, de R$ 741,5 milhões, ao longo de todo o período de concessão.



O BNDES coordenou, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, o desenvolvimento dos estudos de modelagem da PPP, com o apoio técnico do consórcio liderado pela Houer Modelagem de Projetos Públicos e Privados, juntamente com as empresas RSI Engenharia, Maciel Rocha Advogados e Albino Advogados Associados.



A assinatura do contrato deve ser feita no quarto trimestre deste ano, e os serviços estão previstos para começar no ano que vem. "O edital prevê a troca dos mais de 100 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED, o que vai gerar economia estimada em cerca de 50%", destaca o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.