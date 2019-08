Nova projeção de alta em 2019 pode ficar entre 17% e 19%, diz Abecs

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) manteve sua projeção para o setor neste ano, mas considera elevá-la para um intervalo de crescimento de 17% e 19%, conforme o presidente da entidade, Pedro Coutinho. "Nós mantivemos expectativa de expansão do setor de 15% a 17% neste ano, mas achamos que vamos superar os 17%, podendo ficar entre 17% e 19%", disse ele, em coletiva de imprensa, no período da manhã, na sede da entidade, em São Paulo.



Coutinho antecipou que a Abecs deve divulgar sua nova projeção para este ano na semana que vem. "Erramos para o bem", acrescentou.



Segundo o presidente da Abecs, a boa notícia é a de que o mercado já superou o crescimento esperado no primeiro semestre, com alta de 18%, e de que não há incertezas no cenário que façam com que o mercado adote uma postura de cautela ainda que a economia brasileira demore a retomar. "Temos datas importantes no segundo semestre", disse ele.



Dentre esses eventos, de acordo com Coutinho, estão a Semana Brasil, criada pelo Governo de Jair Bolsonaro para incentivar o consumo no País; liberação dos pagamentos de PIS e Pasep e FGTS; Dia das Crianças; Black Friday e Natal.