Indústria nega suspensão de compras de importadores de couro do Brasil

(foto: Reprodução/wikipedia)

O presidente executivo do, José Fernando Bello, negou que importadores de couro brasileiro estariam suspendendo compras do produto, diferentemente de carta assinada pelo próprioque circula na manhã desta quarta-feira, 28.A suspensão teria sido aventada por causa dadas queimadas na Amazônia e da possível associação dos incêndios com a atividade pecuária na região.Na carta direcionada ao ministro do, na noite da terça-feira, 27, o CICB menciona "suspensão de compras de couros a partir dode alguns dos principais importadores mundiais".Bello, contudo, disse que se trata de um "erro de pré-avaliação" da entidade."A carta foi divulgada (pelo próprio CICB) antes da checagem com a empresa importadora", disse Bello. "Esse importador estaria supostamente suspendendo as compras. Foi um equívoco nosso. Vamos corrigir a informação junto ao governo federal", disse Bello.O presidente do CICB afirmou também que não há intenção de os importadoresou restringirem compras do. Segundo ele, em contato com o CICB, o importador explicou que vai continuar com os pedidos em andamento, mas que gostaria de "esclarecimento adicionais" sobre a origem e rastreabilidade do produto."Recebemos este relato de uma indústria brasileira e, quando esclarecemos o fato com o cliente internacional, obtivemos a informação de que não haverá cancelamentos", acrescentou o presidente do CICB.Mais cedo, em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro, ele já havia garantido que a exportação de couro não foi interrompida e que os importadores gostariam apenas de mais informações.De acordo com a entidade, entre as marcas internacionais que já solicitaram esclarecimentos adicionais estão Timberland, Dickies, Kipling, Vans, Kodiak, Terra, Walls, Workrite, Eagle Creek, Eastpack, JanSport, The North Face, Napapijri, Bulwark, Altra, Icebreaker, Smartwoll e Horace Small.Segundo Bello, todo o couro originado no Brasil passa por processo de rastreabilidade e controle, auditado por órgão internacional. "Diante desses questionamentos, concedemos ainda garantias adicionais aos compradores quanto ao controle e rastreabilidade do couro brasileiro", relatou.