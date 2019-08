Órgão vinculado a Damares se posiciona contra reforma da Previdência

O texto aprovado pelos deputados coloca na Constituição a regra de acesso ao BPC (foto: Arthur Menescal/CB/D.A Press) Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), órgão vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, recomendou ao Senado que rejeite a reforma da Previdência. Em documento publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (26/8), o presidente do conselho, Leonardo Penafiel Pinho, diz que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, se aprovada pelos senadores, "promoverá graves retrocessos sociais". , órgão vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, recomendou ao Senado que rejeite a reforma da Previdência. Em documento publicado nodesta segunda-feira (26/8), o presidente do conselho, Leonardo Penafiel Pinho, diz que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, se aprovada pelos senadores,

Outro ponto que, na opinião do Conselho, fere os direitos humanos é a constitucionalização da fórmula de cálculo do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que "torna difícil melhorar o irrisório valor estabelecido hoje por legislação ordinária".

O texto aprovado pelos deputados coloca na Constituição a regra de acesso ao BPC, com exigência de que a renda familiar do beneficiário seja de até um quarto de salário mínimo por mês. O objetivo é diminuir a judicialização do assunto, o que deve gerar uma economia de R$ 33 bilhões em 10 anos, pelos cálculos do governo. A mudança foi alvo de emendas e destaques por deputados da oposição, que entendem que engessar o critério prejudica os beneficiários.

No texto publicado no DOU, o presidente do CNDH também lembra que o conselho já se posicionou contra "retrocessos sociais semelhantes" durante a tramitação da reforma da Previdência proposta pelo ex-presidente Michel Temer, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016.

A recomendação será avaliada pelo relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), e pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Jereissati deve apresentar o parecer ao colegiado nesta semana.