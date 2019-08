Taurus prorroga prazo para parceria na Índia

A Taurus Armas prorrogou por mais três meses o prazo para a conclusão do estudo para a criação de uma joint-venture na Índia. Assim, a fabricante de armas ganha mais tempo para decidir sobre a viabilidade da constituição da parceria com uma empresa indiana do ramo siderúrgico. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Taurus disse que a continuidade dessas negociações é mais um passo importante para avançar em sua estratégia global como fabricante de armas.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.