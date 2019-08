Aeroporto de BH, em Confins, terá nova rota internacional para Flórida

O Aeroporto de BH, em Confins, contará também com centro integrado de segurança (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

O Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, vai contar com novo voo internacional. Será anunciado na segunda-feira a rota de BH com destino para Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, operado pela companhia aérea Azul.A informação foi confirmada pelo secretário de estado de Cultura e Turismo, Marcelo Matte, e pela assessoria de comunicação do aeroporto. Atualmente, o terminal conta com quatro voos internacionais: Orlando, Lisboa, Buenos Aires e Cidade do Panamá.O lançamento contará com a presença do governador Romeu Zema (Novo), que vai apresentar também novas políticas públicas para o incentivo da aviação regional.Além disso, haverá a inauguração do centro integrado de segurança, que reunirá representantes das polícias Civil, Militar, Bombeiros e Defesa Civil no mesmo local.O novo destino, próximo a Miami, já estava em estudo pela companhia, que havia estava definindo o destino para Orlando ou Fort Lauderlade, ambos na Flórida, um dos estados com a maior concentração de brasileiros.No início do mês, a Azul anunciou 10 novos voos regionais e nacionais. A companhia é a maior operadora a atuar no terminal.A BH Airport, concessionária do aeroporto, também conversa com grupos para a criação de novas rotas internacionais. Os grupos, mantidos em sigilo, tem sede em Londres e Madri, mas as rotas podem englobar outras cidades.

A Azul Linhas Aéreas se limitou a informar apenas que o trecho está em estudo, sem dar detalhes sobre a operação.