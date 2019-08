IBGE recebe 25.787 inscrições para 400 vagas temporárias do Censo 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou 25.787 inscrições de candidatos a uma das 400 vagas temporárias do processo seletivo para analistas do Censo Demográfico de 2020.



As vagas são distribuídas em 20 carreiras de nível superior, para todas as unidades da federação.



Quase metade dos inscritos (12.897 deles) disputará uma das 142 vagas de analista com formação em Gestão e Infraestrutura. A segunda especialidade com mais inscritos, 3.764 candidatos, é a de Análise Socioeconômica, com 36 vagas.



A prova será aplicada no dia 1º de setembro. O IBGE deve começar a convocar os aprovados no concurso a partir do dia 27 de setembro.