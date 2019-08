Confiança do Empresário Industrial sobe pelo 3º mês e vai a 59,4 pontos em agosto

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) teve alta de 2,0 pontos em agosto ante julho e atingiu 59,4 pontos, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 20, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Esse é o terceiro aumento consecutivo do indicador, após uma sequência de queda na confiança desde fevereiro deste ano.



Nos últimos três meses, o Icei acumula alta de 2,9 pontos. Os indicadores da pesquisa da CNI variam de zero a 100 pontos. Quando estão acima de 50 pontos, eles indicam que os empresários estão confiantes.



"Com a sequência de altas, o índice volta ao patamar acima do registrado em abril deste ano, mas ainda fica abaixo dos mais de 60 pontos registrados entre novembro de 2018 e março de 2019", pontuou a CNI. "Portanto, a confiança segue elevada. O índice encontra-se 4,9 pontos acima de sua média histórica e 6,1 pontos acima do registrado em agosto de 2018."



A confederação registrou ainda que a elevação do Icei em agosto "ocorreu tanto devido ao aumento do otimismo em relação aos próximos seis meses quanto a uma percepção de melhora nas condições correntes dos negócios por parte dos empresários".



O Índice de Condições Atuais - um dos dois componentes do Icei - subiu 4,1 pontos em agosto ante julho, para 51,1 pontos. A avaliação sobre as condições relacionadas à Economia Brasileira subiu 5,3 pontos, para 50,7 pontos. Já a percepção sobre a Empresa avançou 3,4 pontos, para 51,2 pontos.



No caso do segundo componente do Icei, o Índice de Expectativas, houve alta de 1,5 ponto, para 63,6 pontos. A expectativa quanto à Economia Brasileira avançou 2,6 pontos, para 62,2 pontos, enquanto a relacionada à Empresa teve alta de 0,9 ponto, para 64,3 pontos.



Considerando o porte das companhias, o Icei relacionado às pequenas empresas atingiu 58,8 pontos em agosto. No caso das médias empresas, ele foi de 59,5 pontos e, entre as grandes, de 59,7 pontos.