Economia nomeia novo superintendente da Previc

O Ministério da Economia nomeou Lúcio Rodrigues Capelletto para exercer o cargo de diretor-superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).



Capelletto já estava no órgão, como coordenador-geral de Inteligência e Gestão de Riscos, cargo do qual foi exonerado para assumir a nova função.



A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU).