Aneel aprova 5ª revisão da Elektro, com redução média de 8,32% nas contas de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, a 5ª revisão tarifária periódica da Elektro, com redução média de 8,32% nas contas de luz.



Para os consumidores ligados na baixa tensão, como residências e comércio, a baixa será em média de 11,17%. Já para os ligados na alta tensão, como indústrias, a redução média será de 2,89%.



As novas tarifas entram em vigor em 27 de agosto para as cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras atendidas pela Elektro em 223 municípios do Estado de São Paulo e cinco cidades no Mato Grosso do Sul.