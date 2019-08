Preço do etanol sobe quase 4% em BH em um mês

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O consumidor dee região encontra o litro demais caro em relação ao mês passado. Por outro lado, o preço dasubiu apenas. Os números são de pesquisa do site, realizada em 133 postos entre 14 e 18 de agosto.



O preço mais baixo da gasolina comum encontrado foi de R$ 4,330, no Bairro Santa Efigênia. Já o mais alto foi registrado no Belvedere: R$ 5,099. O litro do álcool mais barato foi encontrado no Bairro Pompeia, por R$ 2,609, enquanto o mais caro por R$ 3,099, no Nova Suíça.





As regiões Leste e Nordeste da capital mineira apresentaram o menor preço médio da. Já o maior pôde ser verificado na Região Centro-sul. Em, a média é de, enquanto que, emde



Enquanto isso, o etanol é em média mais caro na Região Leste e mais barato em Venda Nova. Em Betim, a média do preço do álcool é de R$ 2,836 e, em Contagem, de R$ 2,816.



Para Feliciano Abreu, economista do site Mercado Mineiro, a opção mais viável ainda é o etanol. Ele destaca que, apesar do aumento, abastecer com o álcool está 63% mais barato do que com gasolina. Além disso, é uma escolha mais ecologicamente correta.



Para o economista, o aumento de quase 4% do etanol pode sinalizar um período de entressafra. Já o pequeno aumento da gasolina é explicado pelo baixo consumo em julho, devido às férias. Contudo, na avaliação de Abreu, a alta do dólar deve encarecer a gasolina nos próximos meses.

*Sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz