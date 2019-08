ANP autoriza transferência de concessão do campo de Maromba para a BW Offshore

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a transferência da concessão do campo de Maromba, na Bacia de Campos, para a petroleira BW Offshore. A empresa passará a responder por 70% da participação que era da Petrobras e por 30% da Chevron.



Em reunião de diretoria, na qual avaliou a proposta de cessão da área, o diretor da ANP Dirceu Amorelli destacou que a BW Offshore possui qualificação para liderar o projeto.



"É uma empresa que já tem alguma experiência em solo brasileiro e está trazendo mais capital e investimento, o que é resultado do processo que a gente tem feito para atrair novos capitais. Embora seja uma empresa já presente no País, está aumentando seus investimentos, o que é muito bom para todos nós", afirmou o diretor.



A agência definiu o prazo de 180 dias após a assinatura do termo aditivo do contrato de concessão para que a BW Offshore apresente novo plano de desenvolvimento da área e também os termos de garantias relativos ao abandono do projeto no futuro.



A ideia é que o novo concessionário informe o que irá fazer para desenvolver a área e não fique preso ao que foi decidido pelos concessionários anteriores.