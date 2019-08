BC: evolução de indicadores sugere possibilidade de retomada de recuperação

O Banco Central avaliou nesta sexta-feira, 16, por meio do Boletim Regional, que "a evolução dos indicadores de atividade sugere possibilidade de retomada do processo de recuperação da economia.". De acordo com o BC, "regionalmente, observou-se, na margem, maior convergência nas trajetórias de indicadores de atividade no curto prazo, refletindo processo generalizado de acomodação".



Os comentários constam no Boletim Regional, publicado nesta sexta pela instituição na internet. No documento, o BC analisa a atividade nas regiões com base em dados até maio deste ano.



Na última segunda-feira, 12, o BC divulgou seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a todo o País, em junho de 2019, que indicou alta de 0,30% ante abril, na série com ajuste sazonal. Em relação a maio de 2018, houve queda de 1,75% pela série sem ajuste.