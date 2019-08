Na véspera de saques do PIS, Caixa tem tentativa de hackeamento em contas

A Caixa reitera que as medidas para a segurança dos clientes foram reforçadas (foto: Wikimedia Commons ) Caixa Econômica Federal, por meio de nota, admitiu que sofreu uma tentativa de hackeamento na noite desta quarta-feira (14). Segundo o banco, o acesso tinha o objetivo de chegar até um sistema em que ficam guardadas informações cadastrais de cidadãos. , por meio de nota, admitiu que sofreu uma tentativa de hackeamento na noite desta quarta-feira (14). Segundo o banco,

Os primeiros saques do PIS — para os nascidos em agosto — começaram nesta quinta-feira (15/8). Ainda de acordo com o banco, o sistema que armazena o FGTS não foi invadido. A Caixa reitera que as medidas para a segurança dos clientes foram reforçadas.

Confira a nota na íntegra:

“A CAIXA esclarece que identificou, na noite de 14 de agosto de 2019, tentativa de acesso indevido ao sistema corporativo que possui informações cadastrais de cidadãos e tomou as medidas necessárias para impedir a concretização de possíveis fraudes e garantir a segurança dos dados dos cidadãos. Esclarece ainda que não foi identificada tentativa de acesso indevido aos sistemas que armazenam as informações do FGTS.

A CAIXA utiliza as melhores práticas e ferramentas especializadas em segurança cibernética e atua constantemente na prevenção de eventuais ocorrências de fraudes, realizando monitoramento das operações e dos acessos aos sistemas que custodiam as informações dos seus clientes e dos cidadãos brasileiros que utilizam seus serviços.”